Concerto para piano e orquestra assinalam Dia Mundial da Música

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta como obra central ‘Concerto para piano e orquestra’ de Francis Poulenc, pelas mãos do virtuoso pianista Dmitrii Kalashnikov que se estreia com a Orquestra no Centro de Congressos do Casino da Madeira, num espectáculo que tem início às 18 horas do próximo sábado, 1 de Outubro, efeméride em que se assinala o Dia Mundial da Música.

Dmitrii Kalashnikov é um jovem solista, premiado em concursos internacionais, tendo já trabalhado com mais de 30 professores e músicos ao redor do mundo, dos quais se destacam Mikhail Pletnev, Lang Lang, Andras Schiff e Imogen Cooper.

Neste programa serão, ainda, incluídas a festividade e o virtuosismo com obras de Felix Mendelssohn e Franz Schubert pelas mãos de Martin André, um dos mais acarinhados e carismáticos maestros que têm conduzido musicalmente a Orquestra Clássica da Madeira.

Os músicos vão interpretar Hebrides Overture, de Felix Mendelssohn (1809-1847),

Concerto for piano and orchestra [1949], de Francis Poulenc (1899-1963) e Symphony Nº5 in B-flat major D.485, de Franz Schubert (1797- 1828).

Dia Mundial da Música! A Orquestra Clássica da Madeira convida aos amantes e simpatizantes de música a virem festejar e desfrutar nesste dia 1 de Outubro, de um belíssimo concerto com a nossa música, que faz parte das nossas e vossas vidas" Norberto Gomes, director artístico da OCM

Os bilhetes custam entre 20 e 5 euros e podem ser adquiridos na Ticketline – https://ticketline.sapo.pt/evento/concerto-celebracao-dia-mundial-da-musica-67553, na Loja Gaudeamus – Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas (próximo da Câmara Municipal do Funchal) ou na Bilheteira do Centro de Congressos da Madeira – apenas no dia do concerto, a partir das 16 horas.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

Sobre o Maestro Convidado: Martin André

Martin André frequentou a Yehudi Menuhin School (onde estudou piano) e estudou música na Universidade de Cambridge. Fez a sua estreia profissional dirigindo uma versão de câmara da Aida para a Ópera Nacional de Gales, onde passou várias temporadas como maestro residente. Durante este período trabalhou um vasto reportório, dando particular atenção ao séc. XIX italiano.

Entre 1993 e 1996 foi Diretor Musical da English Touring Opera, dirigindo óperas tanto em Londres como em digressões por todo o Reino Uno na Ópera ido. Em 1996 foi galardoado com o Arts Foundation Conducting Foundation.

Martin André é o único maestro que já dirigiu todas as grandes companhias de ópera britânicas. Desde que deixou o seu cargo na Ópera Nacional de Gales, tem-se apresentado à frente da Royal Opera House, Glyndebourne Touring Opera, Ópera da Escócia, Ópera Nacional Inglesa, Opera North e Ópera da Irlanda do Norte. Em 2000 dirigiu uma produção gravado ao vivo para a BBC de Londres de Le Nozze di Fígaro.

Atualmente divide a sua carreira profissional entre os teatros de ópera e as salas de concerto, dirigindo reputadas orquestras.

A sua carreira internacional inclui compromissos na África do Sul, Albânia, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, República Checa e Suíça.

Sobre o Solista Convidado: Dmitrii Kalashnikov

Dmitrii Kalashnikov começou a estudar piano aos cinco anos de idade na escola de música especial Gnessin, em Moscovo, com Ada Traub, e posteriormente com Tatyana Vorobieva. Em 2017 formou-se com distinção no Conservatório Estatal de Moscovo P.I. Tchaikovsky, sob orientação de Elena Kuznetsova.

Durante a sua formação, Dmitrii Kalashnikov atuou nos melhores auditórios da Rússia; Grande auditório do Conservatório Estatal de Moscovo P. I. Tchaikovsky, Casa de Música em Moscovo, Auditório do Teatro Mariinsky em St. Petersburg, Wingmore Hall em Londres e apresentou-se também em França, Áustria, Estónia, Itália, Polónia, Bélgica, Reino Unido, entre outros países.

Apresentou-se regularmente com a Orquestra Nacional Russa sob a direção de Mikhail Pletnev. Em Dezembro de 2014, Dmitrii Kalashnikov atuou com Mikhail Pletnev a solo em dois pianos no Grande Auditório do Conservatório Estatal de Moscovo.

No final de 2017, realizou concertos a solo em Vladikavkaz e em St. Petersburg no Festival Internacional de Piano Mariinsky “Rostos do pianísmo moderno”. No final de 2018, tocou com a Orquestra do Teatro Mariinsky em St. Petersburg.

A solidariedade para com os outros é uma faceta que gosta de desenvolver na sua vida. Durante vários anos, juntamente com um jovem artista talentoso - Gavriil Kochevrin, Dmitrii Kalashnikov organizou "noites musicais" em benefício dos órfãos na Casa-Museu de Marina Tsvetaeva.

Desde 2018 Dmitrii Kalashnikov reside em Londres e é estudante do Royal College of Music (classe de Vanessa Latarche). No RCM tem o generoso apoio como bolsista de Ruth West e pela Neville Wathen Scholarship.

Entre vários prémios, ultimamente, Dmitrii foi vencedor do primeiro prémio na final do Concurso de Piano Jacques Samuel (Londres) e primeiro prémio no Les Etoiles Du Piano (França).