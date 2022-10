Luta da mulher retratada em comédia no Estreito

O Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, acolhe no dia 22 de Outubro, às 21 horas, a pela 'Mulheres no Topo'.

Nesta criação original da Oficina de Teatro do Clube PT- Madeira, segundo os promotores do evento, os espectadores podem contar com uma comédia bem-humorada e desenfreada, que aborda, sem rodeios, a luta constante das mulheres.

Com a duração de uma hora, o espectáculo pretende evocar "toda as mulheres que nunca desistiram de lutar para alcançar, de forma justa, os seus seus sonhos e ambições", explica a nota enviada pelo Clube PT Madeira.

O elenco da peça é formado por Lídia Gonçalves, Ivone Flor, Inês Perdigão, Sara Serevim, Maria Rita, Lucília Ferreira, Elisabete Rosa e Neli Sousa .A operação de som, está sob a responsabilidade de Miguel Abreu, o desenho e a operação de luz com o António Freitas, e o design está a cargo de Roberto Ramos.

As oito actrizes em palco vão desempenhar um papel "meritório e por vezes atribulado, de tantas mulheres revolucionárias, activistas, políticas, artistas, atletas, cientistas, doutoras e que, ao mesmo tempo, executam fielmente o seu papel de esposa e mãe".

Esta comédia vai permitir ao público pensar e lembrar um conjunto de personalidades femininas que deixaram a sua marca como Coco Chanel, Madre Teresa de Calcutá, Carolina Beatriz Ângelo e Joana d'Arc.

Os bilhetes vão ter um custo de 2 euros e as reservas podem ser feitas através do número de telemóvel 926 22 99 55.

Com esta nova produção teatral, o grupo, numa óptica de descentralização cultural, pretende levá-la a diversos palcos da região, para além da participação no Festival de Machico, a 30 de Outubro, a qual já está assegurada.

Este novo espectáculo contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.