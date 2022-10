Fu Yu em destaque na vitória de Portugal frente à Suécia no Mundial de Equipas

Portugal venceu este, sábado, a Suécia por 3-2, no segundo jogo do grupo seis, e vai discutir o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de equipas com a Roménia, em encontro marcado para segunda-feira, em Chengdu, na China.

A grande figura da selecção nacional foi a mesatenista radicada na madeira, Fu Yu (17.ª do ranking mundial), que garantiu duas vitórias frente a Linda Bergstrom (51) e Matilda Hansson (304). Shao Jieni (53) conquistou o terceiro triunfo, perante Matilda Hansson, depois de ter sido derrotada por Linda Bergstrom. A jovem Inês Matos (289) não conseguiu levar de vencida Filippa Bergand (220).

Portugal (25.ª seleção do ranking) perdeu na primeira ronda com a China-Taipé por 0-3 e vai decidir a qualificação frente à Roménia, sexta do ranking e vice-campeã da Europa em 2021 e campeã europeia em 2019 e 2017. A equipa romena venceu a Suécia por 3-2 e perdeu com a China-Taipé por 1-3.

São apurados para os oitavos de final as duas primeiras equipas de cada grupo e as quatro seleções com maior pontuação que terminarem no terceiro lugar. Há quatro grupos com cinco equipas e dois grupos com quatro equipas (Portugal está no grupo seis, que tem quatro equipas).

A selecção romena é constituída por Bernadette Szocs (31), Elizabeta Samara (37), Adina Diaconu (72), Andreea Dragoman (96) e Irina Ciobanu (199).

No Europeu individual deste ano, realizado em Munique, Bernadette Szocs sarou-se campeã europeia de pares femininos e vice-campeã de pares mistos, Elizabeta Samara e Andreea Dragoman foram vice-campeãs de pares femininos e Adina Diaconu medalha de bronze de pares femininos.

A selecção masculina (nona equipa do ranking mundial) vai defrontar este domingo o Brasil (sexta), a partir das 3 horas (hora em Portugal), depois de ter vencido a Eslováquia (25.ª) por 3-1, no primeiro jogo do Mundial.