Portugal vence Brasil no mundial e lidera grupo

Duas jornadas, duas vitórias e liderança do grupo. É este o percurso até ao momento da Selecção Masculina de Ténis de Mesa, que voltou a vencer este domingo no Campeonato do Mundo de Equipas que decorre em Chengdu, na China.

Frente ao Brasil, 6.º classificado do ranking mundial masculino, Portugal (nono) levou a melhor (3-2) numa maratona que só ficou decidida na quinta última partida.

O encontro começou com uma boa exibição de João Geraldo (49.º), que obrigou o quinto jogador do ranking mundial, Hugo Calderano, a esforçar-se para vencer por 3-2, com parciais de 13-11, 6-11, 11-8, 7-11 e 11-8. Marcos Freitas (33.º) restabeleceu rapidamente a igualdade com um 3-0 sobre Eric Jouti (110.º), por 11-4, 11-6 e 11-5.

Na que poderá ter sido a partida chave, João Monteiro (83.º) bateu Vitor Ishiy (68.º) por 2-3, com parciais de 10-12, 11-4, 11-9, 5-11 e 11-8, dando vantagem a Portugal. Calderano voltou à mesa e bateu Marcos Freitas por 3-1 (11-8, 9-11, 11-9 e 11-7), para levar o encontro à última partida.

Foi aí que João Geraldo superiorizou-se a Eric Jouti e venceu por 1-3, com parciais de 11-7, 4-11, 7-11 e 4-11. Segue-se a Dinamarca para fechar a fase de grupos na madrugada de terça-feira, pelas 3 horas portuguesas.