Portugal conheceu adversários para o mundial de ténis de mesa

Portugal ficou hoje a conhecer os adversários para o Campeonato do Mundo de Equipas 2022 em ténis de mesa, que irá ter lugar na cidade chinesa de Chengdou entre esta sexta-feira e 9 de Outubro.

A selecção masculina, que conta com o madeirense Marcos Freitas, apresenta-se nestes campeonatos no nono lugar do ranking mundial e veio a integrar o grupo 6, com o Brasil (6.ª), Dinamarca (24.ª) e Eslováquia (25.ª).

Quanto à selecção feminina (25.ª) vai defrontar a Roménia (6.ª), China Taipé (7.ª) e Suécia (22.ª), também no grupo 6.

Começa um poucos os adversários das equipas das Quinas:

Na prova masculina e começando pela selecção brasileira o destaque vai para Hugo Calderano, n.º 5 do ranking mundial, numa equipa que integra ainda Vitor Ishiy (68.º) e Eric Jouti (110.º). No Mundial de 2018, Portugal perdeu com a selecção brasileira por 0-3 na fase de grupos.

A Dinamarca é formada pelos atletas Anders Lind (156), Tobias Rasmussen (363), Martin Buch Andersen (726) e Thor Christensen (892) e foi a equipa que eliminou Portugal nos oitavos-de-final do Europeu de 2021.

Na seleção da Eslováquia o jogador mais cotado é Yang Wang (38), numa formação que integra ainda Adam Klajber (280) e Jakub Zelinka (291). No Europeu do ano passado, a seleção eslovaca terminou em nono lugar.

Na competição feminina, a Roménia é vice-campeã da Europa, 5.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Tóquio e medalha de prata nos Jogos Europeus de 2019. A equipa é constituída por Bernadette Szocs (31), Elizabeta Samara (37), Adina Diaconu (72), Andreea Dragoman (96) e Irina Ciobanu (199).

A China-Taipé, 5.ª classificada em Tóquio 2020, vai ser representada por Chen Szu-Yu (22), Cheng I-Ching (35), Liu Hsing-Yin (71), Li Yu-Jhun (88) e Huang Yi-Hua (151).

A Suécia foi 5.ª classificada nos Jogos Europeus e 9.º no Campeonato da Europa e tem como principal figura Linda Bergstrom (51), além de Filippa Bergand (220), Rebecca Muskantor (271) e Matilda Hansson (304).

A Seleção Nacional masculina, medalha de bronze nos Jogos Europeus de Minsk 2019 e de prata nos Jogos do Mediterrâneo de Oran 2022, é composta por Marcos Freitas (33), João Geraldo (49), João Monteiro (83) e Diogo Chen (690).

A equipa feminina é formada por Fu Yu (17), Shao Jieni (53) e Inês Matos (289) e conquistou as medalhas de bronze no Europeu de Cluj-Napoca 2021 e nos Jogos do Mediterrâneo de Oran 2022.