Apuramento histórico de Portugal para os oitavos-de-final

Portugal alcançou esta segunda-feira uma vitória histórica por 3-2 frente à poderosa selecção da Roménia e assegurou a qualificação para os oitavos-de-final do Campeonato de mundo de equipas, o que acontece pela primeira vez na história do ténis de mesa feminino.



A equipa somou duas vitórias em Chengdu, frente à Suécia e Roménia (6.ª), ambas por 3-2, e perdeu com a China Taipé, por 0-3.

A atleta Fu Yu (17.ª do ranking mundial), há muitos anos radicada na Madeira, voltou a ser o destaque da selecção, com duas vitórias, com o terceiro triunfo a ser garantido por Shao Jieni (53.ª).

Shao Jieni começou por vencer Elizabete Samara (37.ª) por 3-2, seguindo Fu Yu, que derrotou Bernadette Szocs (31.º) por 3-1.

Com uma vantagem de 2-0, a representação nacional ficou a cargo de Inês Matos (289.º), que não conseguiu superar Adina Diaconu (72.º). Shao Jieni também perdeu frente a Bernadette Szocs, com a partida a ficar empatada (2-2). No jogo decisivo, que colocou frente a frente Fu Yu e Elizabete Samara, a olímpica portuguesa levou a melhor, garantindo o apuramento da equipa.

A selecção masculina também já garantiu o primeiro lugar do grupo e o apuramento para os oitavos-de-final, com duas vitórias em dois jogos, frente ao brasil (3-2) e Eslováquia (3-1).

Nos outros jogos do grupo, a Eslováquia venceu a Dinamarca (3-1) e o Brasil venceu a Dinamarca (3-1). Portugal vai jogar ainda com a Dinamarca, esta terça-feira, a partir das 03h00 (hora em Portugal continental).