Trânsito intenso a caminho do Funchal

Bom dia. O trânsito que se faz sentir a esta hora nas estradas da Madeira é, sobretudo, marcado pelo intensificar do movimento de viaturas a caminho do Funchal.

Não só do já habitual sentido Machico - Ribeira Brava a a partir da zona da Cancela, mais precisamente na Via Rápida, mas também, na mesma estrada, mas a partir de Câmara de Lobos, embora aqui com menor intensidade.

Para já, com céu limpo e sem sinais de chuva, o que implica piso seco em praticamente toda a extensão da Via Rápida, o trânsito flui com muitas viaturas mas sem grande sdemoras.

Mas deverá ser situação de pouca duração, uma vez que neste momento é o pico do tráfego rodoviário matinal, e isso nota-se já nas saídas para o centro do Funchal, nomeadamente na zona da Cruz de Carvalho (rotunda do Hospital) e ao longo de toda a Cota 40.