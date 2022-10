Presidente açoriano enaltece “investimento impressionante”

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, considera o terminal logístico da Logislink nos Açores um “investimento impressionante”.

No discurso proferido na inauguração que ainda decorre em Ponta Delgada, o chefe do executivo açoriano louvou a estratégia e inteligência do grupo liderado por Luís Miguel Sousa, destacando o contributo para a economia insular, tanto na componente do abastecimento local, como na exportação dos produtos dos Açores.

Leia mais na edição de amanhã do DIÁRIO.