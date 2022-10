Aula de ioga hoje no Forum Madeira

Pelas 19 horas de hoje, o centro comercial Forum Madeira, prepara uma aula de ioga gratuita, no âmbito do festival 'Wanderlust', um triatlo que promove o bem-estar físico e mental, através de diferentes práticas que podem ser implementadas no dia-a-dia.

A aula ficará a cargo de Carolina Esmeraldo, terapeuta e instrutora de Hatha Flow Yoga.

Este evento combina propostas de treino HITT, ioga e meditação com diversas actividades ao ar livre, workshops e palestras.

Os interessados devem trazer tapete de ioga e roupa confortável. Não é necessário inscrição prévia.