José Manuel Rodrigues enaltece nomeação de Tolentino Mendonça

Através de uma nota de imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, "manifesta o seu mais profundo júbilo pela nomeação de Dom José Tolentino de Mendonça para o Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano".

Esta Diocese que já foi a maior do mundo, volta a ter um dos seus numa missão relevantíssima para uma Igreja que se procura regenerar, rejuvenescer e ir ao encontro de novas realidades, de outras crenças e de diferentes culturas".

Os seus diálogos com o mundo da Cultura e das Artes, em Portugal, abriram novos caminhos à Igreja Católica portuguesa. Estou certo de que a experiência do Cardeal madeirense irá ter reflexos na rede escolar católica do mundo inteiro que vai tutelar, e que representa mais de 70 milhões de alunos". José Manuel Rodrigues

A nomeação de Dom José Tolentino Mendonça é o reconhecimento de uma personalidade ímpar e a expressão real da Cultura do Encontro de que tanto fala o Papa Francisco, o que muito prestigia a Madeira e Portugal". José Manuel Rodrigues

"Desejo ao Cardeal Dom Tolentino de Mendonça as maiores felicidades na direcção do Dicastério e na continuidade do trabalho em prol da Igreja Católica", concluiu.