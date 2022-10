Akoustic Junkies trazem noite de rock ao Funchal

É já esta sexta-feira, 7 de Outubro, pelas 21 horas, que os madeirenses Akoustic Junkies, regressam ao Parque Ecológico do Funchal, para uma noite de rock.

O concerto vai acontecer no snack-bar 'O Barracão' , local privilegiado nas serras do Funchal, pois propicia um ambiente eclético e permite juntar admiradores do rock de todas as idades.

Esta não é a primeira vez que os madeirenses actuam no 'Barracão'. Ainda em Agosto, os Akustic Junkies conseguiram esgotar o recinto, em poucas horas.

"A adesão do público foi tão grande que acabou por esgotar, em poucas horas, toda a comida disponível" naquele dia, explica nota enviada pela banda de originais e covers, acrescentando que, a nova gerência do snack-bar "está a preparar um reforço na equipa e na comida, para uma noite plena de boa música, sem sobressaltos".

Lenny Kravitz, Foo Fighters, Nirvana, Pearl Jam, Pixies, The Doors e Metallica farão parte do alinhamento musical para esta sexta-feira, numa noite dedicada sobretudo aos anos 90.