António, um munícipe socialista de São Vicente, convidado pelo líder do PS-M para estar na iniciativa partidária [Saber Ouvir] que decorre no Centro de Congressos, foi, para já, o cidadão que maior salva de palmas ouviu, ainda que se tivesse enganado justamente por cumprimentar Sérgio Gonçalves da seguinte forma: “Boa tarde, senhor presidente do Governo”. Na verdade queria dizer "presidente do PS", corrigindo de imediato.

A reacção do líder socialista madeirense foi rápida: “Ainda não, ainda não, senhor António. Para o ano com certeza”, atirou na sua direcção do vicentino que aliviou a pressão traçando aquilo que vê no concelho nortenho.

“São Vicente é o pior concelho da Região ou do país”, classificou o fraco desenvolvimento que assiste no município e criticando a falta de políticas que o social-democrata, José António Garcês na sua opinião não tem sabido dinamizar.

Miguel e Mónica são outros dois convidados a falar das questões sociais e fiscais que eles próprios sentem na pele. Mónica diz que assiste ao crescente “aumento de pedidos de esmola, de pessoas que estão à espera da moedinha do carrinho de compras”, relatou, uma “realidade diferente que passa o Governo Regional”, contrapôs o líder do PS-M.

“O meu ordenado já não estica mais”, acrescentou assistente social, convidada pedindo medidas estruturantes.

Por seu turno, Miguel confirmou que “as famílias passam mesmo muito dificuldade” e sugeriu que seja revisto a política fiscal, por exemplo baixar o IVA e o IRS. “Por que motivo o Governo não baixa estes impostos?”, questionou.