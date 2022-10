Comando Operacional da Madeira vai realizar exercício com 'drones' em Novembro

Nos dias 15, 16 e 17 de Novembro o céu da Região Autónoma da Madeira será palco de um exercício militar com 'drones', avançou esta quinta-feira, 20 de Outubro, o Comandante Operacional da Madeira, major-general Rui Tendeiro.

A base principal ficará na ilha do Porto Santo e as missões vão decorrer na ilha da Madeira e nas ilhas Desertas. A pista do Aeroporto do Porto Santo será fechada nos momentos de pouso e decolagem dos 'drones' "de maior capacidade", enquanto que as operações no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo não terão interferência, já que as missões vão decorrer na Costa Sudoeste da ilha, em concelhos distantes da pista, garantiu o major-general Rui Tendeiro.

Vão ser realizadas simulações de missões de vigilância, de reconhecimento e de apoio à proteção civil.

As missões são todas simuladas, iremos simular uma instabilidade numa arriba, em que iremos fazer um reconhecimento dessa arriba para ver como é que a Protecção Civil ou a Câmara Municipal pode intervir, iremos simular um desaparecido, um náufrago, entre outras. Comandante Operacional da Madeira, major-general Rui Tendeiro.

Também em Novembro, o Comando Operacional da Madeira vai promover um exercício com 'drones' civis e militares. No mesmo mês haverá um exercício conjunto com a Força Aérea Espanhola, em Salamanca, onde deverão estar pilotos de 'drones' madeirenses e elementos da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), para apresentar os 'Drones Atlântica’.

O major-general Rui Tendeiro falava à margem da iniciativa 'Alista-te por um dia', que levou 34 alunos do 4.º ano da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro ao Comando Operacional da Madeira, em São Martinho.

'Alista-te por um dia' é a divulgação das Forças Armadas. Julgo que desta forma conseguimos chegar directamente aos alunos, aos futuros candidatos e mostrar aquilo que somos aquilo que fazemos. Comandante Operacional da Madeira, major-general Rui Tendeiro.

Iniciado em Setembro de 2018, projecto, pioneiro em Portugal, resulta de uma parceria entre o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior General das Forças Armadas, o Comando Operacional da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação.

O retomar da iniciativa presencialmente contou com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que destacou a importância do projecto para dar a conhecer à população mais nova o trabalho desenvolvido nas Forças Armadas, nomeadamente na Marinha, no Exército e na Força Aérea.