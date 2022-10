Quinta-feira com previsão de chuva por vezes forte

As previsões do estado do tempo para esta quinta-feira recomendam que leve guarda-chuva. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, conte com céu geralmente muito nublado e com chuva, que poderá ser, por vezes, forte e persistente.

Estas previsões levaram o IPMA a emitir um aviso amarelo para a precipitação, para toda a ilha da Madeira, nas primeiras horas do dia de hoje, mais precisamente entre as 3 e as 9 horas da manhã.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado, variando entre 15 e 35 km/h, de sudoeste.

As temperaturas deverão oscilar entre 22ºC de mínima e 26ºC de máxima, na Madeira; no Porto Santo, os termómetros vão variar entre os 20 e os 25ºC.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, podendo ser por vezes forte e persistente. Também aqui o vento será fraco a moderado (15 a 35 km/h), de sudoeste.

No mar, lembre-se que, tanto a Madeira, como o Porto Santo, estão sob aviso amarelo para a agitação marítima, entre as 6 horas da manhã do dia 20 e a meia-noite do dia 21, com ondas que poderão chegar aos 4 metros, nomeadamente na costa Norte, onde a ondulação deverá ser de noroeste. Na costa Sul, as ondas do quadrante Oeste deverão atingir 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e os 24ºC.