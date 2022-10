Movimento de aviões e passageiros nos aeroportos da Madeira supera período pré-pandemia

Em Agosto de 2022, os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram "um movimento de 457,5 mil passageiros, transportados em 3.116 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de 38,5% e 24,8%, respectivamente", noticia a Direcção Regional de Estatística (DREM). "Quando comparado com Agosto de 2019 (pré-pandemia), verificou também um crescimento, de 32,2% no movimento de passageiros e de 24,8% (idêntica à homóloga) no movimento das aeronaves", acrescenta.

No dia em que se assinala o Dia Europeu de Estatística, a DREM inicia a divulgação mensal das estatísticas rápidas do transporte aéreo (informação que o INE também divulgara no início da semana, com dados globais dos aeroportos nacionais).

Aviões mais cheios

Segundo a DREM, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportava em média cerca de 151 passageiros (137 em Agosto de 2021), no Aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor não ultrapassou os 112 passageiros (96 no mês homólogo)", ambos positivos, portanto.

Neste mês, "o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da RAM registou variações homólogas positivas muito semelhantes, de 37,8% e de 39,3%, respectivamente", realça a DREM. "Face ao mesmo período antes da pandemia (2019), o tráfego doméstico cresceu 43,4% e o internacional 22,5%".

No caso específico do Aeroporto da Madeira, "o tráfego de passageiros distribui-se equitativamente entre o tráfego doméstico (47,7% do total) e o tráfego internacional (52,3%), uma tendência que se tem verificado desde Julho de 2021", assinala, equilíbrio que está relacionado com "o restabelecimento da procura de voos internacionais", explica. Já "no Aeroporto do Porto Santo há uma predominância significativa do tráfego doméstico, com valores superiores a três quartos do tráfego total (83,1% do total)".

Como referido, a ocupação é alta. "Em Agosto de 2022, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 88,1%, com o Aeroporto da Madeira a atingir os 89,0% e o Porto Santo os 78,8%. No mesmo período, do ano passado, a taxa de ocupação era ligeiramente inferior, de 81,7%, 82,4% e 75,0%, pela mesma ordem", afiança.

Reino Unido a crescer

Por mercados emissores, "nos primeiros oito meses de 2022, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (35,3% do total), seguido da Alemanha (22,7%) e da França (8,2%)", refere a autoridade estatística regional.

"No Inverno IATA (International Air Transport Association), de 31 de Outubro de 2021 a 26 de Março de 2022, o Aeroporto da Madeira operacionalizou voos comerciais (regulares) de 25 companhias aéreas, com 48 rotas para 44 destinos", enquanto que "no Aeroporto do Porto Santo realizaram-se voos comerciais com uma única rota, de uma companhia aérea e com um destino", ou seja Madeira-Porto Santo-Madeira.