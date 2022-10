'Drones' vão recolher amostras de manchas nas águas da Madeira

No âmbito do projecto ABACO 'Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e Costeiras da Macaronésia’, a Sociedade Geral de Superintendência (SGS) vai utilizar 'drones' para recolher amostras das águas costeiras da Região Autónoma da Madeira, em especial das manchas de poluição, para caracterizar as bactérias nelas existentes.

O objectivo, conforme explicou João Rodrigues da delegação da SGS das ilhas dos Açores e da Madeira, é proceder à ‘Caracterização de Manchas Costeiras’, identificadas pela Direcção Regional do Ambiente, e perceber que bactérias presentes na água são nocivas para a população.

Os 'drones' à prova de água estão a recolher 500 mililitros a 1 litro de água superficial, que posteriormente é filtrada e adicionada a uma solução que preserva o DNA ambiental e encaminhada para o laboratório da SGS, em Lisboa.

O projecto de ‘Caracterização de Manchas Costeiras’ tem um prazo de um ano e prevê a identificação de bactérias nocivas ou de invasoras nas águas da Madeira.