Capitania corrige e emite aviso de mau tempo e má visibilidade no mar

Ao contrário da primeira notícia divulgada esta manhã sobre o cancelamento de aviso de mau tempo, que tinha sido emitido pela Capitania do Porto do Funchal, a mesma autoridade emitiu uma correcção com o aviso correcto informando para o mau tempo no mar e a má visibilidade até às 6 horas de amanhã, 21 de Outubro.

"Informa-se ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06h00 horas locais de 21 de outubro, referente ao Arquipélago da Madeira", salienta a nota.

O vento soprará de "quadrante Oeste moderado a fresco, por vezes muito fresco no início, diminuindo gradualmente para bonançoso a moderado, tornando-se Oeste/Sudoeste fraco a bonançoso no final do período".

Já a visibilidade será "boa a moderada, sendo temporariamente fraca a má no inicio e no final do período".

Também a ondulação na costa Norte terá "ondas Noroeste com 3 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros", enquanto na costa Sul haverá "ondas de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros".

A Capitania recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", termina a nota que, assim corrige a notícia publicada inicialmente às 8h06.