Zona Militar da Madeira está a realizar Exercício Golfinho 22

A capacidade da Zona Militar da Madeira está a ser testada durante esta semana com o Exercício Golfinho 22, com o objectivo de perceber o exercício do "comando e controlo de uma operação de resposta a acidente grave ou catástrofe e o emprego das capacidades previstas no Plano Auxílio, que prevê a actuação do Exército, no âmbito do apoio militar de emergência, na RAM", informa a unidade em nota de imprensa.

"Para o efeito, foi criado um cenário fictício de catástrofe natural, que impeliu a projeção dos módulos de intervenção para as regiões afetadas, em apoio das populações", acrescenta.

Este ano, "a Zona Militar da Madeira foi reforçada com meios e capacidades adicionais provenientes do Continente, de outras estruturas do Exército, nomeadamente uma secção de UAV´s RAVEN", explica.

Conclui que "integrado neste exercício, decorre o exercício final do Curso de Operações de Resgate em Montanha, ministrado pelo Centro de Tropas de Operações Especiais, que habilitou 12 militares da Zona Militar da Madeira com as técnicas e procedimentos que permitem realizar operações de busca, resgate e salvamento em ambientes de média e baixa montanha".