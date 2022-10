Invasão russa destrói um terço da economia da Ucrânia

A invasão russa deverá destruir cerca de um terço da economia da Ucrânia este ano, mas em 2023 é esperado um crescimento de 5,5% do PIB, estimou hoje o Instituto de Estudos Económicos Internacionais de Viena (wiiw).

Nos seus "Prognósticos de Outono", o wiiw, especializado na análise das economias da Europa de Leste, destaca a "situação lamentável" em que se encontra a economia ucraniana após oito meses de guerra e prevê que o PIB caia cerca de 33% em relação a 2021.

Esta nova previsão do wiiw, ainda assim, melhora as estimativas do verão passado, quando era esperada uma queda de 38% do PIB, e frisa que a economia ucraniana está "a adaptar-se às condições da guerra".

Em comunicado, a economista e especialista do wiiw para a Ucrânia, Olga Pindyuk, disse que a fiabilidade das novas previsões dependerá em grande parte "da duração e do resultado da guerra".

A "retoma das atividades das empresas no país", a "exportação de cereais a partir dos portos do Mar Negro" e o "aumento da ajuda financeira externa" são as três chaves para a Ucrânia estabilizar a sua situação económica.

Segundo a especialista, "cerca de 60% do défice orçamental" atual da Ucrânia é financiado por estas três fontes de receita.