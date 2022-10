Taxa de execução do Programa Operacional 14-20 está nos 80%

A taxa de execução do Programa Operacional 14-20 está, presentemente nos 80%, revelou o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, que preside à apresentação pública do 'Relatório Final de avaliação Intercalar do Programa Operacional 14-20', no salão nobre do Governo Regional.

À margem da cerimónia o governante destacou o "aumento da taxa de compromisso que actualmente já supera os 100%", um "ligeiro overbooking" justificado "precisamente para assegurarmos que as verbas são efectivamente todas objecto de aproveitamento", afirmou.

Rogério Gouveia destacou as mais de 3 mil candidaturas entradas e aprovadas registadas desde a última avaliação do PO 14-20, indicador que demonstra que o Governo Regional está "fortemente empenhado no encerramento do programa e no aproveitamento dos fundos", reforçou.

Ao abrigo deste Programa Operacional Madeira 14-20 estão em causa um total de 488 milhões de euros. Verba que deverá ser totalmente 'aproveitada' até ao primeiro semestre de 2023, até porque, é expectativa do Governo Regional poder lançar no primeiro semestre do próximo ano os primeiros avisos ao abrigo do novo Programa Operacional 20-30, cuja verba destinada é de 760 milhões de euros. Falta apenas definir as áreas de distribuição.

Rogério Gouveia voltou a realçar "a importância dos fundos comunitários na política de desenvolvimento regional".