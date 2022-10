Turismo na Madeira cada vez mais nacional

A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira faz as ‘contas’ à proveniência dos turistas que escolhem a Madeira como destino de férias. Nos últimos três anos, os portugueses foram o principal mercado para a hotelaria, destronando a primazia que britânicos e alemães vinham assumindo há 32 anos.

Esta é uma das conclusões do ‘Retrato Territorial da RAM’, dedicado ao Turismo, divulgado hoje pela Direcção Regional de Estatística. Também no Turismo, dizemos-lhe que os voos a partir da Alemanha aumentam 14% no Inverno IATA com ligações a 10 cidades germânicas.

Em destaque na primeira página temos, também, a opinião do secretário de Estado das Comunidades, que defende que a “partidarite” é tentação a evitar. No rescaldo da sua viagem de oito dias à Venezuela, Paulo Cafôfo alerta que a comunidade portuguesa naquele país dispensa desavenças entre políticos e governos.

Nesta edição, chamada de capa, também, para as 15 toneladas de gambas que o Governo Regional quer produzir por ano. Esse foi o objectivo apontado pelo secretário regional com a pasta do Mar e Pescas, no Porto Santo, onde vão estar, amanhã, especialistas internacionais para participar num seminário que marca o encerramento do projecto Mariscomac.

O caso da queda da árvore do Monte está em risco de prescrever. A juíza Joana Dias, a quem o processo foi entregue no início deste mês, já retirou os pedidos de indemnização para não atrasar mais o início do julgamento.

Na primeira página há ainda espaço para a notícia que aponta a redução máxima do IRS para toda a classe média. O diferencial de 30% deverá ser aplicado em 2023 nos primeiros quatro escalões, essa é pelo menos a intenção do Governo Regional, que ontem reuniu com os partidos para auscultação no âmbito da preparação do Orçamento da Região para 2023, que, pelo que já é conhecido, não convence oposição.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO. Pode, também, acompanhar o que de mais relevante se passa na Região, no País e no Mundo em dnoticias.pt ou através da rádio TSF-Madeira.

Bom dia e o boas leituras!