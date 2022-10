A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo, nível 6, após ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a informação correspondente à melhoria do estado do tempo.

"Apesar do cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", acrescenta.