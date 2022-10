'Alista-te por um dia' regressa no Comando Operacional da Madeira

O projecto 'Alista-te por um dia' regressa, esta quinta-feira, no Comando Operacional da Madeira, em São Martinho, ao formato presencial, numa iniciativa que contará, pelas 11h30, com as presenças do Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro, e do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Cerca de 40 alunos, da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, terão a oportunidade de participar num conjunto de actividades dinamizadas pelos militares dos três Ramos das Forças Armadas, tais como visitar as trincheiras, receber instrução de nós e amarrações, interagir com equipamentos e receber um batismo de mar.

O 'Alista-te por um dia' é uma iniciativa desenvolvida em parceria entre o Ministério da Defesa Nacional, o Estado-Maior General das Forças Armadas, o Comando Operacional da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, dirigida a todos os alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira.

Inserido na temática de Educação para a Cidadania, este projecto tem como principais objectivos dar a conhecer os órgãos e estruturas de defesa que contribuem para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades de todos os cidadãos portugueses e a natureza e finalidade das suas atividades nos dias de hoje, com o intuito de desenvolver nos nossos alunos conhecimentos, capacidades, atitudes e valores de preservação da segurança, da defesa e da paz.