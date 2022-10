Iscte e PortoBay relançam Prémio Paquete de Oliveira

O Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e o grupo hoteleiro madeirense PortoBay relançam hoje o “Prémio José Manuel Paquete de Oliveira”, destinado a galardoar anualmente ensaios ou estudos sobre os meios de comunicação social em Portugal, de autoria individual ou coletiva. O prémio – criado em 2018, mas interrompido nos anos seguintes – é também uma homenagem a Paquete de Oliveira, professor e jornalista, que se distinguiu na defesa das ciências da comunicação, dos princípios da transparência e da neutralidade no trabalho jornalístico.

A data escolhida para este relançamento, 20 de outubro, é o dia do nascimento de Paquete de Oliveira. Em 2006 tornou-se no primeiro provedor do telespectador da RTP, cargo que exerceu até 2011. Entre 2013 e a data da sua morte, em junho de 2016, foi Provedor do Leitor do jornal Público, no qual foi colunista desde a sua fundação em 1990. Foi também antigo director do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Cada edição do prémio terá o seu próprio tema, devendo o edital que anualmente será publicado no site do Iscte – e divulgado nos meios de comunicação social – especificar os requisitos dos ensaios ou estudos, prazo de entrega e o valor pecuniário do prémio (ver Regulamento em anexo). O primeiro júri conta com a participação dos jornalistas Bárbara Reis, Luísa Meireles e Jorge Wemans.

“Paquete de Oliveira foi professor do Iscte e responsável pela abertura da área das Ciências da Comunicação e pelos respetivos cursos de Mestrado e de Doutoramento”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do Iscte. “Com este prémio procura-se homenagear – em parceria com o grupo PortoBay, originário da Madeira, tal como Paquete de Oliveira – o seu trabalho pioneiro no meio académico português e, também, a sua ação pública na defesa do respeito pelos cidadãos e pelas regras do pluralismo democrático nos meios de comunicação social”.

Segundo Bernardo Trindade, administrador do PortoBay, a parceria com o Iscte neste prémio tem “um caráter mandatário e natural” para o seu grupo. “O professor Paquete de Oliveira foi um madeirense ilustre: um pedagogo, um humanista, um educador espiritual que marcou de forma indelével toda uma geração de jovens madeirenses que com ele fizeram caminho”, afirma Bernardo Trindade. “Radicando-se posteriormente em Lisboa, pudemos todos acompanhar o seu percurso académico e confirmar a sua indiscutível capacidade para ajudar a construir a credibilidade que uma instituição como o Iscte ostenta junto de todo o mundo académico”. O administrador sublinha “o gosto que constitui o envolvimento de PortoBay nesta iniciativa”.

Conhecimento e compreensão do trabalho jornalístico

O Prémio José Manuel Paquete de Oliveira terá uma comissão de acompanhamento constituída pelo diretor da Escola de Sociologia e Políticas Públicas do Iscte, pelos diretores dos cursos de Comunicação do Iscte (mestrado e doutoramento) e por um representante do grupo PortoBay (ver Regulamento em anexo). Será esta comissão que irá propor anualmente a composição do júri e, eventualmente, um ou mais temas específicos a admitir a concurso para cada edição do prémio.