Albano Oliveira é o novo treinador da equipa feminina do Marítimo

Albano Oliveira é o novo treinador da equipa feminina de futebol do Marítimo que disputa a Liga BPI, substituindo Filipe Neto, que pediu a demissão por motivos pessoais, de acordo com o presidente da Direcção maritimista. Recorde-se que Filipe Neto, antigo adjunto de Ivo Vieira, foi o escolhido para render Luís Gabriel, depois deste ter feito, ao serviço das verde-rubras, a melhor prestação no Campeonato Nacional da I Divisão, em que a equipa alcançou, na época passada, o 5º lugar e atingiu os quartos de final da Taça de Portugal, tendo sido afastada pelo Sporting.

Esta temporada não tem corrido bem para a equipa maritimista onde pontifica a internacional Telma Encarnação, já que soma três derrotas nos três jogos efectuados para a Liga BPI, tendo sido ainda afastada, logo à primeira, da Taça da Liga.

Albano Oliveira orientou a formação sub-19 masculina do Marítimo, que, na época passada, ascendeu à I Divisão Nacional e encontrava-se destacado no Departamento de Scouting do clube