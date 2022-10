SESARAM finalista na 11.ª edição do Prémio Saúde Sustentável

Foram revelados ontem, 12 de Outubro, os vencedores da 11.ª edição do Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa que junta a Sanofi e o Jornal de Negócios, com o apoio da NTT Data, numa cerimónia que decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa.

O júri, composto por reconhecidas figuras representantes de várias áreas, deliberou e considerou, em 2022, reconhecer e premiar boas práticas e entidades nas categorias de: Cuidados de Saúde Centrados no Cidadão; Inovação em Saúde; Integração de Cuidados; Promoção da Saúde e Prevenção da doença e Transformação Digital.

O : Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) evidenciou-se como terceiro finalista na categoria Integração de Cuidados, na qual o vencedor foi o Agrupamento de Centros de Saúde do Douro – Marão e Douro Norte, Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Real. Na mesma categoria mereceu ainda uma menção honrosa o Centro Hospitalar de Tondela.

Para além das referidas distinções, o júri atribuiu também o Prémio Personalidade 2022 a Delfim Rodrigues, coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos hospitais do SNS.

Helena Freitas, Country Lead da Sanofi Portugal, destaca a qualidade de todos as candidaturas, admitindo que “a escolha dos vencedores foi uma tarefa muito gratificante e inspiradora!"

"Enquanto companhia, acreditamos que esta iniciativa é fundamental para continuar a incentivar as instituições a desenvolver mais e melhores projectos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e saúde de um maior número de pessoas e para uma área de saúde mais coesa e inovadora. Este ano, já na 11ª edição, a saúde baseada em valor foi o tema escolhido para o debate, porque na Sanofi acreditamos na importância de colocar o doente no centro da sua jornada, ao longo do processo da doença e compreendemos a necessidade de se abordar este tema com maior frequência“, sublinhou a responsável.

O Prémio Saúde Sustentável é já uma referência no panorama da saúde em Portugal e visa "contribuir para o reconhecimento e a partilha do que de melhor se faz pela saúde a nível nacional".