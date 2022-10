Funchal recebe prémios sociais em Óbidos

O Município do Funchal foi galardoado, por ocasião do XVI Seminário MAD e II Seminário AS, no Concelho de Óbidos, pela plataforma Cidade Social, com as distinções 'Reconhecimento Intervenção Social Sénior do ano 2022' e 'Atividade Física Sénior 2022'.

A entrega do reconhecimento 'Intervenção Social Sénior do ano 2022', que decorreu na semana passada em Óbidos, vem demonstrar todo o trabalho que tem sido desenvolvido no Município do Funchal para a população sénior.

Deste modo e perante a presença dos responsáveis dos vários municípios que participam no programa Autarquia Solidária, foi apresentada a candidatura, que viu premiada o trabalho feito em prol da população, para municípios com mais de 100.000 habitantes.

Este programa permite a troca de ideias e projetos entre Municípios, numa área tão importante como o social, permitindo chegar mais e melhor à população mais vulnerável.

O Município do Funchal, com esta distinção, viu reconhecido o empenho que tem dedicado nesta área, sendo uma premissa deste executivo mitigar toda a forma de descriminação à população sénior residente no concelho.

As boas práticas no âmbito social por parte do município, visam o bem-estar da comunidade e do seu desenvolvimento sustentável, colocando as necessidades dos cidadãos sempre em primeiro plano.

Por ocasião deste evento, foi apresentado o I Livro técnico Autarquia Solidária 'Ação Social Autárquica', a qual conta com um capitulo dedicado ao trabalho social que é elaborado pelos serviços da Câmara Municipal do Funchal, e que permite divulgar as áreas de atuação do município.

Foi ainda entregue o 'Selo de Qualidade do Programa de Atividade Física Sénior 2022', reconhecimento do trabalho que tem sido feito para a população sénior, e que é desenvolvido pelos Ginásios da CMF. Este programa, destina-se a toda a população com mais de 50 anos de idade, e promove a prática da atividade física regular, fomentando hábitos saudáveis de vida e combatendo o sedentarismo.