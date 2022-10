Docente da UMa arrecada prémio com trabalho sobre alergia ao pólen de oliveira

“Níveis de pólen de oliveira na atmosfera da região do Alentejo indicam níveis de produção agrícola e alterações na alergenicidade”, da co-autoria de Irene Camacho, docente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira (UMa), juntamente com outros elementos do Grupo de Interesse de Aerobiologia da SPAIC - Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, foi distinguido na “Sessão de Posters III - Alergia Respiratória” da 43ª Reunião Anual da SPAIC.

À margem desta sessão, a docente da UMa integrou um painel de palestrantes convidados num worshop dedicado ao tema “Aerobiologia na Era da Globalização”, tendo apresentado uma aula com o tema “Redes de Aerobiologia no Mundo”, especialmente dirigido a Alergologistas, Imunoalergologistas e médicos Veterinários.

A Reunião da SPAIC é o evento anual mais relevante na área da formação e atualização em Alergologia e Imunologia em Portugal e este ano decorreu no Centro de Congressos do Hotel Palácio Porto, entre os dias 6 e 9 de outubro, sob o tema “O doente alérgico no centro dos cuidados”.