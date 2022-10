Atenção ao piso molhado na estrada

Bom dia. Manhã molhada, piso molhado, menor aderência dos pneus, pelo que muito cuidado na condução. Esse é o primeiro cenário que se depara para quem sair à rua, e de carro, nesta quarta-feira, 19 de Outubro de 2022.

Tendo em conta o habitual congestionamento matinal dos dias úteis das semanas, pode contar com mais esse contexto para quando estiver na estrada. Neste momento, antes das 8h00, o sinal é maioritariamente verde.

A Via Rápida, sempre aquele empecilho a quem quer chegar a horas, quando se apanha com congestionamento, neste momento está com alguns sinais de que haverá problemas dentro em breve. Acessos na Cancela já com trânsito lento, zona entre o Pinheiro Grande e o nó de Pestana Júnior, também já com algum trânsito.

No sentido oposto, quem vem da zona Oeste, alguma dificuldade para quem vem do centro de Câmara de Lobos e da variante da Via Rápida desde o Estreito, que se apertam para entrar no nó de Câmara de Lobos. Também alguma lentidão na subida de Santa Rita.

No centro do Funchal ainda é cedo, mas as 'zonas quentes', nomeadamente toda a Cota 40 desde a rotunda do Hospital ao Campo da Barca, são zonas que vão trazer problemas e a evitar, se possível.

Nota final para a condução defensiva. Pratique-a e verá que tudo correrá bem. Pelo menos será melhor e mais seguro.