Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira

A chave vencedora do sorteio número 083/2022 do Euromilhões desta terça-feira, 18 de Outubro, é composta pelos números 3 - 5 - 13 - 42 - 48 e pelas estrelas 1 e 6.

Nenhum jogador acertou na combinação completa do sorteio do Euromilhões de hoje. O 2.º prémio do sorteio, no valor de 155.132,33 euros, saiu para quatro apostadores do estrangeiro.

Os 3.º e 4.º prémios foram sorteados apenas para o estrangeiro. Em Portugal, 44 jogadores acertaram no 5.º prémio, no valor de 139,85 euros.

No próximo sorteio do Euromilhões, de sexta-feira está previsto um Jackpot no valor de 103 milhões de euros.