MadeiraShopping apresenta quatro dias de cozinha madeirense

Este sábado, 8 de Outubro, acontece a primeira de quatro sessões de showcookings de pratos tradicionais madeirenses, no MadeiraShopping. A acção de entrada livre vai decorrer na Praça Central, no Piso 0, e a confecção e distribuição das iguarias estará a cargo do projecto A Biqueira, que promove os costumes e tradições madeirenses.

As sessões vão decorrer nos próximos quatro sábados, vão ser confeccionadas receitas simples com sabor de outros tempos. No sábado, o prato que vai estar em destaque é o macarrão espedindo. No sábado seguinte, dia 15, a receita será arroz com couves. Nos últimos showcookings, os visitantes podem aprender a preparar sopa de castanha seca (22 de Outubro) e caldo de milho estraçoado (29 de Outubro).

Os showcookings começam sempre às 11h30 e são de entrada livre, basta aparecer, assistir e, no final, aproveitar para provar todas a gastronomia do arquipélago.

Alberto Pereira, director do MadeiraShopping, refere que “é para o Centro um enorme prazer receber esta iniciativa que não só valoriza a a cozinha tradicional madeirense e recorda os sabores de outros tempos, como proporciona aos visitantes do MadeiraShopping uma experiência única e diferenciadora”.