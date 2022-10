Tome nota da agenda para esta quarta-feira, 19 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo nonagésimo segundo dia do ano. Faltam 73 dias para o termo de 2022.

Iniciativas Regionais

09h30 - Reunião da 5.ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00 -Reunião da 5.ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais - audição parlamentar do director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), Nelson Carvalho.

10h00 - PCP reúne com o secretário das Finanças, Rogério Gouveia, no edifício do Governo Regional;

10h00 - A secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, vai estar na apresentação do projecto ABACO - Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e costeiras da Macaronésia, no auditório da Empresa da Electricidade da Madeira;

10h00 - Audiência dos partidos para a preparação da proposta do Orçamento Regional para 2023. O secretário das Finanças, Rogério Gouveia recebe em audiência: o PCP, às 10 horas, o JPP, às 11 horas e o PS, às 12 horas.

11h30 - Reunião da 5.ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais - audição parlamentar com o presença do director da Casa de Saúde São João de Deus, Eduardo Lemos;

15h30 - Conferência 'Alimentação Consistente', com a nutricionista Nádia Brasão, no Terraço do Mercado dos Lavradores;

16h00 - Miguel Albuquerque, visita as instalações da empresa Valquíria Abreu Fotografia;

18h00 - A Associação de Defesa do Património da Madeira e Câmara Municipal do Funchal (CMF) promovem ciclo de conferências 'Intervenção sobre o Património Edificado', no Teatro Baltazar Dias;

18h00 - Nacional - Vilafranquense da II Liga, no Estádio da Madeira;

18h30 - Reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz;

Início da 13.ª edição das Jornadas do Médico Interno da RAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Agenda Cultural

21h00 - Concerto Orquestra Clássica da Madeira, recital de guitarra, na Assembleia Legislativa da Madeira;

21h30 - 11.º Festival de Órgão da Madeira - Concerto 'Flores de música, cucos e rouxinóis', na Igreja de São Pedro.

Efemérides

1605 - Nasce o escritor e médico britânico Thomas Browne, autor de "Sobre Erros Vulgares", obra que desmistifica crenças de origem religiosa.

1745 - Morre, com 77 anos, o escritor irlandês Jonathan Swift, autor de "Viagens de Gulliver".

Foto Shutterstock

1862 - Nasce Auguste Lumière inventor do cinematógrafo, com seu irmão Louis.

1913 - Nasce o poeta e compositor brasileiro Vinicius de Morais.

1921 - Noite sangrenta em Lisboa. É fuzilado o chefe do Governo, António Granjo, com Machado dos Santos e outras personalidades da I República.

1972 - Amílcar Cabral, dirigente do PAIGC, anuncia na ONU a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorrerá em setembro de 1973

1973 - Crise do petróleo. A Líbia ordena a interrupção de todos os fornecimentos de petróleo destinados aos EUA.

1977 - Na África do Sul, é encerrado o principal jornal da comunidade negra do país.

2006 - A proposta de referendo sobre a despenalização do aborto nas primeiras dez semanas de gravidez é aprovada na Assembleia da República.

2007 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam, em Lisboa, a acordo sobre o texto final do novo Tratado europeu. O Tratado europeu de Lisboa substituirá a fracassada Constituição Europeia, que foi rejeitada em referendos na França e na Holanda, em 2005.

2008 - Perto de 10 mil mulheres oriundas dos cinco continentes marcham ruidosamente pelas ruas de Vigo, na Galiza, Espanha, numa manifestação em que as principais palavras de ordem exigiam o fim da violência de género.

2014 - O Papa Paulo VI é beatificado no Vaticano.

2015 - A comissão parlamentar que investiga o caso de corrupção na empresa petrolífera estatal Petrobras absolve de toda a responsabilidade a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

2016 - A polícia Federal do Brasil detém o ex-deputado Federal Eduardo Cunha, político que ficou conhecido por ter dado início ao processo de destituição da ex-Presidente Dilma Rousseff.

