O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta terça-feira, 18 de Outubro, o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O alerta estará em vigor das 6 horas do dia 20 às 00 horas do dia 21.

O serviço nacional meteorológico aponta para ondas de noroeste com 4 metros na costa norte da Madeira e no Porto Santo.