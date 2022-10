'Secretaria em Movimento + Perto de Si' chega ao Porto Santo

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, numa dinâmica de proximidade com a população local, e no âmbito da iniciativa 'Secretaria em Movimento + Perto de Si', desloca-se esta quarta-feira, 19 de Outubro, à ilha do Porto Santo.

O dia tem início com uma reunião na Câmara Municipal do Porto Santo, pelas 11 horas, que juntará o presidente da autarquia e a sua equipa, as entidades empregadoras locais e também os dirigentes dos serviços sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, com o objectivo de debater temáticas relacionadas com o Emprego, a Segurança Social, os Assuntos Sociais, o Trabalho e a Acção Inspectiva.

Às 14h30, terá lugar uma sessão motivacional destinada à população em situação de desemprego do concelho para estimular a procura activa de emprego e divulgar exemplos, bem como boas práticas de empreendedores locais no auditório da Escola Básica e Secundária Professora Dr. Francisco de Freitas Branco.

Pelas 16 horas, Rita Andrade visita a Fundação Nossa Senhora da Piedade, uma instituição particular de solidariedade social que presta várias respostas sociais à população, incluindo Lar, Centro de Dia e de Convívio, ajuda alimentar, entre outras.

Às 17h30, a governante marca presença na iniciativa 'Governo Mais Próximo', a ter lugar na Sala Multiusos do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, que reúne técnicos das Secretarias Regionais de Inclusão Social e Cidadania, Saúde e Protecção Civil, Economia, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Equipamentos e Infra-estruturas, com a finalidade de dar a conhecer e esclarecer a população sobre os apoios públicos disponíveis.

As sessões presenciais têm percorrido todos os concelhos da Região, informando e esclarecendo a população acerca dos vários apoios disponíveis, nomeadamente o Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social (PROAGES); Complemento Regional para Idosos (CRI); ‘Kit Bebé’; ‘+ Visão’ (apoio à aquisição de óculos com graduação para maiores de 65, crianças e jovens); Gás Solidário; Programa de Apoio à Aquisição e ao Arrendamento de Habitação (PRAHABITAR) e Apoio ao Agricultor.