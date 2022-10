Queda deixa turista ferida em navio de cruzeiro no Funchal

Uma turista estrangeira, na casa dos 60 anos, sofreu esta manhã uma queda no interior do navio de cruzeiro 'MS ZAANDAM', que está atracado no Porto do Funchal.

Com suspeitas de várias facturas pelo corpo, a mulher foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e, posteriormente, transportada para o Hospital da Luz, no Funchal.