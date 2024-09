AD Galomar apresenta as suas equipas de ténis de mesa

A Associação Desportiva Galomar realizou a apresentação das equipas masculina e feminina que irão competir nas provas nacionais nesta temporada.

A apresentação das equipas de ténis-de-mesa da AD Galomar/Clínica Lilibeth Andrade teve lugar hoje, no Ginásio Galo Active e que contou, entre outros, com a presença do director regional do Desporto, David Gomes.

O grande destaque foi a forte e declarada aposta dos responsáveis do clube na formação, com os jovens atletas da casa a assumirem um papel de protagonismo na equipa masculina que irá disputar o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, o mais alto nível da modalidade em Portugal. Egas Costa (19 anos), Lourenço Sardinha (16 anos) e Rodrigo Andrade (13 anos) são três jovens madeirenses que integram um plantel onde pontificam o iraniano Miad Lotfi e o brasileiro Humberto Júnior.

A aposta na juventude, no entanto, não se ficou pelos atletas, uma vez que também na equipa técnica existe uma alteração de peso. Hélder Melim, coordenador e mentor de todo o projecto do ténis-de-mesa do clube, afastou-se do comando técnico da equipa principal e “ofereceu” o lugar a Filipe Conceição, treinador com quem trabalha há seis anos na Associação Desportiva Galomar.

Nos femininos, a equipa da AD Galomar/Clínica Lilibeth Andrade que irá disputar o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão/Zona Madeira, será formada por Júlia Barros, Raquel Alves, Natércia Pestana, Marta Silva e Madalena Andrade. Estas últimas duas atletas são jovens oriundas da formação o que mostra que a aposta na juventude não se limitou aos masculinos, mas também está fortemente presente nos femininos, mostrando claramente o caminho que os responsáveis técnicos traçaram para o futuro da modalidade no clube.

A equipa técnica da AD Galomar será formada pelos treinadores Rodolfo Pedra, Filipe Conceição e por Hélder Melim.

A equipa masculina da AD Galomar/Clínica Lilibeth Andrade que disputa o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão entra em acção já este fim-de-semana, com uma jornada dupla caseira diante de duas equipas açorianas. Amanhã, pelas 15 horas, no Ginásio Galo Active, os comandados de Filipe Conceição recebem a visita do União Sebastianense, em partida referente à 1.ª jornada da competição.

No domingo, novamente às 15 horas, no Ginásio Galo Active, será a vez dos madeirenses medirem forças com o Juncal, em encontro da 2.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.