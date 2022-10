Ordem dos Engenheiros dinamiza formação de projectista para AVAC

A Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros promove durante este mês de Outubro, uma formação de projectista para aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), com a componente de projecto eléctrico e integração gestão técnica centralizada (GTC).

São três semanas, onde os engenheiros vão abordar o desenvolvimento de projectos AVAC a aplicar na edificação residencial e não residencial, particularmente nos edifícios que estão em fase de reabilitação, mas também em novas construções.

Os profissionais deverão ser "capazes de lhe introduzir melhorias significativas com vista a aumentar a sua eficiência energética, com impacto directo na optimização dos custos de projecto e particularmente nos custos durante a fase de exploração, por forma a garantir a melhor performance na economia verde e adicionalmente atenuar os custos da crise energética na União Europeia (UE), num contexto de grande incerteza sobre a evolução macroeconómica do sector energético mundial", explica um comunicado enviado pela Ordem dos Engenheiros.