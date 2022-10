DRE promove formação creditada para Delegados de Segurança das escolas

Finaliza esta sexta-feira, dia 14, uma formação para 46 novos docentes responsáveis pela dinamização do projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos nas escolas da Região Autónoma da Madeira. Esta formação, de 25 horas e creditada pela Direção Regional de Educação, realizou-se no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil.

Os dinamizadores do projeto, intitulados Delegados de Segurança, têm a missão de desenvolver anualmente, em cada escola, as medidas obrigatórias por lei relativas à segurança contra incêndios, nomeadamente a sensibilização da comunidade escolar para o plano de prevenção e emergência, assim como a execução de simulacros de evacuação, abrigo e sismo.

Os docentes com este cargo dinamizam ainda conteúdos relativos a outras situações de segurança e de risco, entre as quais os gestos que salvam vidas e os riscos tecnológicos e naturais, neste último caso cumprindo uma medida de prevenção constante no relatório do Instituto Superior Técnico relativamente ao risco de aluvião na RAM, assim como no Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI).

Anteriormente, tinha sido já realizada uma reunião geral para cerca de 150 Delegados de Segurança que continuam em funções, no sentido de relembrar os objetivos do projeto, assim como planear a dinâmica das diferentes dimensões e atividades do projeto para o presente ano letivo.

Este projeto existe desde 2013 e tem implementação em todas as escolas da RAM de todos os níveis, públicas e privadas, com o intuito de desenvolver uma cultura de segurança da comunidade escolar e, consequentemente, promover comportamentos corretos em diferentes situações de risco.