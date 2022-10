Ordem dos Engenheiros promoveu sessão do Colégio de Engenharia Florestal

A Ordem dos Engenheiros promoveu, ontem, uma sessão de promoção do Colégio de Engenharia Florestal da Região da Madeira à margem do 9.º Congresso Florestal Nacional.

O evento, que teve lugar na sede da Ordem, no Funchal, contou com participantes de todas as regiões do país.

De acordo com uma nota de imprensa, a Ordem dos Engenheiros revela que foram discutidas as temáticas da sustentabilidade, ordenamento territorial, criação de valor e contributo para a fixação das populações nos espaços rurais, assim como os desafios que a engenharia enfrenta para recuperação do tecido económico nacional e o potencial de resposta através do Plano de Recuperação e Resiliência.

A mesma nota conclui que a relevância das competência técnicas da Engenharia Florestal para fazer face às assimetrias locais e alterações climáticas, ficou patente nos debates e trocas e ideias que acaloraram o final da tarde de um dia intenso de trabalho.