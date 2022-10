‘Hanseatic Nature’ acostou esta tarde no Porto do Funchal

O navio de expedição de luxo "Hanseatic Nature" chegou ao Porto do Funchal, onde fica acostado até à meia-noite de amanhã, segunda-feira, quando navega para a ilha de Porto Santo.

O navio faz uma escala de 31 horas no Porto do Funchal. Proveniente de Leixões, a bordo, traz 148 passageiros e 167 tripulantes.

O cruzeiro atual, iniciado ontem, sábado, no Porto de Leixões, além do Funchal e Porto Santo, prevê também uma visita à Selvagem Grande, seguindo-se La Palma e La Gomera, nas Canárias e a ilha de Sto. Antão, Mindelo, Ilha do Fogo e Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde termina este cruzeiro a 27 deste mês.

O “Hanseatic Nature”, da Hapag-Lloyd, fez a viagem inaugural em maio de 2019.

Foi criado especialmente, para o mercado alemão e possui a mais alta classificação para navios de passageiros, aptos a navegar pelos mares gelados dos hemisférios sul e norte.

Em novembro, dezembro e janeiro, este navio vai fazer cruzeiros de 20 e 16 dias de ida e volta à Antártida.