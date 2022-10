Candidato a presidente da Ordem dos Advogados reuniu-se com profissionais do Porto Santo

O candidato a presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Cláudio Gouveia, e a candidata a vogal, Isabel Araújo Andrade, reuniram hoje com os advogados do Porto Santo.

Participaram na reunião Sofia Dias, José Antônio Castro e Ramiro de Sousa.

Esta foi uma oportunidade para o candidato entender as especificidades e os desafios, que estes profissionais enfrentam diariamente ilha.

Faz parte desta candidatura ter uma postura de proximidade e de sensibilidade com os colegas que exercem actividade longe das grandes urbes.