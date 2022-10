Futuros arquitectos desenvolvem projecto de fim de curso no Porto Santo

Cerca de 30 alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa exploram o território porto-santense para criar um projecto arquitetónico de fim de curso. Orientados pelo arquitecto madeirense e professor Paulo David e pela arquitecta e professora auxiliar Daniela Arnaut, os futuros arquitectos vão criar um projecto tendo em conta não só a sua finalidade, mas também o território onde estará inserido, o contexto, a envolvência e a população local.

Os universitários têm estudado o território porto-santense desde o início do ano lectivo. Na última terça-feira tiveram início os exercícios práticos, com a chegada à Região Autónoma da Madeira, em que ficaram a conhecer o estúdio do seu professor Paulo David no Funchal. Ontem, seguiram para o Porto Santo, onde, durante a tarde, tiveram a possibilidade de visitar a Escola da Vila e ter uma aula naquele edifício, classificado em 2021 como imóvel de interesse público.

Ao longo do dia de hoje os alunos do 5.º ano do curso de arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa estão a explorar o terreno, de forma a compreender e idealizar construções ajustadas.

Os alunos regressão a Portugal Continental no domingo, após a recolha da informação sobre o território da 'Ilha Dourada'. De acordo com a professora auxiliar, Daniela Arnaut, o objectivo é apresentar o projecto no fim do curso, associado a uma exposição.