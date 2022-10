Carrizal entrega chave da cidade a Paulo Cafôfo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas acaba de ser distinguido pelo Município de Carrizal, em cerimónia que decorreu no novo santuário da Senhora de Fátima.

Paulo Cafôfo recebeu a chave da cidade venezuelana do Estado de Miranda que atribui "reconhecimento cívico" ao madeirense e agradeceu um gesto que considera unir os povos da Venezuela e de Portugal

"Sinto-me com este gesto cidadão da Venezuela e filho de Carrizal, filho de Los Teques", referiu, no espaço que as autoridades religiosas venezuelanas consagraram, na quinta-feira passada, como a réplica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal.

A construção do santuário foi uma iniciativa da comunidade portuguesa local, à qual se juntaram imigrantes de outras nacionalidades, nomeadamente libaneses e italianos, bem como venezuelanos.

Na obra, de 22 mil metros quadrados, foram investidos até agora 19,5 milhões de dólares (19,9 milhões de euros), sendo necessários mais três milhões para a conclusão da nova "centralidade de Portugal" na Venezuela.