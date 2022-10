Cafôfo dá abraço à comunidade afectada pela catástrofe

Paulo Cafôfo encontrou-se há instantes na Casa Portuguesa de Arágua, em Maracay, com portugueses que foram afectados pelas cheias ocorridas na madrugada do passado domingo em Tejerías, localidade a 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, a quem deu um abraço solidário do governo português e prometeu todo o apoio possível e acompanhamento próximo.

O secretário de Estado fez um ponto de situação relativamente a vítimas e danos resultantes da catástrofe, garantindo que os serviços da Embaixada já contactaram com 30 portugueses, sendo certo que há 16 negócios seriamente afectados e 13 habitações com estragos consideráveis.

Também detectou necessidades básicas, como comida e água, mas também medicamentos, havendo ainda um pedido de regresso imediato a Portugal por parte de um emigrante.

Para além dos três portugueses e lusodescendentes que perderam a sua vida nas enxurradas, há ainda mais um lusodescendente desaparecido, embora nada possa ser confirmado ao pormenor porque a situação no local "ainda é complexa" de tal forma que a acessibilidade e a informação estão muito condicionados.

