Cafôfo e Albuquerque acertam acordo de cooperação

Desta vez Paulo Cafôfo e Miguel Albuquerque parecem estar em sintonia quanto a um eventual “acordo de cooperação” política em matérias que ajudem a desmaterializar e agilizar processos consulares, constrangimentos que a diáspora continua a sentir e a reclamar, mas também no plano do apoio social.

Este foi o resultado da “reunião de trabalho” que decorreu por iniciativa do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), precisamente na embaixada de Portugal na Venezuela, local que coincide com a visita de ambos a este país para estarem presente hoje na inauguração do Santuário de Fátima, em Los Teques.

Neste encontro esteve também o secretário regional das Comunidades e Cooperação Externa, o próprio embaixador, João Pedro Fins do Lago, Ricardo Cortes que terá mediado o convite, o cônsul geral em Caracas e Duarte Caldeira, adjunto do SECP.