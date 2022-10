TAP deixa CS Madeira em terra

O voo da TAP, que deveria levar a comitiva da equipa de andebol em seniores femininos do Club Sports da Madeira, esta manhã pelas 08h00 até ao Porto, não se realizou, com a transportadora a informar os responsáveis do Sports que o mesmo voo seria realizado às 11h45.

Tal facto inviabilizou a deslocação das madeirenses que deveriam jogar hoje, às 15 horas, em Braga, frente ao ABC.

Face a este facto, os dois clubes decidiram adiar para outra data, Dezembro provavelmente, a realização desta partida do campeonato nacional da I divisão.

O voo que ligaria Funchal, à cidade do Porto, previsto para as 08h00, acabou por sair da Região às 12h09.