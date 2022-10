Porto Santo recebe terceira edição do Festival do Pão

Começou, ao final da tarde desta sexta-feira, na Praça do Município, a terceira edição do Festival do Pão.

Joselina Melim, presidente da junta de freguesia, entidade organizadora, disse que o certame se iniciou em 2020 e como "correu bem", a ideia é "dar continuidade ao evento”.

“Nós temos vários tipos de pão”, disse e acrescentou: “Queremos passar isto aos turistas que estão cá agora, mas também dar a conhecer à nova geração aquilo em que os nossos antepassados trabalharam”.

A terceira edição do festival tem seis barraquinhas, com vários pães e outros petiscos.

A iniciativa decorre até domingo.