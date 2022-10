Nacional organiza IV Edição do Torneio de Futebol Internacional Cristiano Ronaldo Campus 2023

O Clube Desportivo Nacional anunciou a organização da IV Edição do Torneio de Futebol Internacional Cristiano Ronaldo Campus 2023.

A competição será disputada nos escalões de Sub 7, Sub 9, Sub 11 e Sub 13 no Estádio da Madeira e Complexo Desportivo Cristiano Ronaldo Campus Futebol entre 28 de Junho e 2 de Julho de 2023.

A iniciativa visa a "promoção de um convívio desportivo saudável entre equipas de diferente nacionalidades; proporcionar jogos com elevados níveis de competitividade às equipas participantes; estimular Valores como o Fair Play, a Amizade, Esforço e Cooperação; dar a conhecer a Ilha da Madeira e proporcionar aos participantes momentos inesquecíveis; e proporcionar a todos os participantes um intercâmbio social e cultural".

Descarregue o ficheiro e saiba mais sobre o torneio

Descarregue o ficheiro e leia o programa integral

As inscrições poderão ser feitas em https://crcampus.softingal.pt