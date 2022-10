'Governo Mais Próximo' esteve na Ribeira Brava

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve na Casa do Povo da Ribeira Brava onde, em representação do Governo Regional, deu a conhecer os vários apoios que estão a ser disponibilizados às famílias da Região para fazer face à inflação em virtude da guerra na Ucrânia e ainda às consequências da pandemia, no âmbito da iniciativa “Governo Mais Próximo”.

Na ocasião estiveram presentes vários técnicos que explicaram os apoios disponíveis, como sejam: a Tarifa Social de Água (ARM); o Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social (PROAGES);n o Complemento Regional para Idosos (CRI); Kit Bebé; + Visão; Gás Solidário; Programa de Apoio à Aquisição e ao Arrendamento de Habitação (PRAHABITAR); Apoio ao Agricultor - PRODERAM MEDIDA 22.

Falando para uma sala cheia, Susana Prada sublinhou "a forma criteriosa como os apoios são atribuídos" e enalteceu a iniciativa que “mostra a preocupação do executivo em estar próximo das pessoas particularmente numa altura difícil”.

Esta iniciativa, que pretende dar a conhecer os apoios disponibilizados pelo Governo Regional está a percorrer todos os concelhos da Região.