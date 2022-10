Marítimo sofre goleada histórica em Mafra

É um momento histórico, mas pela negativa. O Marítimo nunca tinha sofrido tantos golos de uma equipa secundária em jogos da Taça de Portugal. Sempre que entrou em campo com o estatuto de primodivisionário - a primeira vez foi em 1977 - os verde-rubros nunca tinham passado por tamanha humilhação em termos de golos sofridos, tendo pela frente um clube de um escalão inferior. Perdeu esta tarde, por 4-2, na visita ao Mafra (II Liga), em jogo da 3.ª eliminatória da prova rainha.

Depois do 2-2 no tempo regulamentar, a equipa madeirense ‘desmoronou’ no prolongamento, período que jogou com menos um - Joel Soñora foi expulso aos 90+4.

A Taça de Portugal já reservou algumas surpresas desagradáveis ao Marítimo, como as derrotas frente a Torralta e Valadares, na já distante década de 80. Daí para cá outras equipas secundárias também surpreenderam o emblema verde-rubro, mas nunca por números tão expressivos como os desta tarde, em Mafra.

O Marítimo é eliminado, pelo terceiro ano consecutivo, por equipa da II Liga. Em 2021/2022, ainda quando era orientado por Julio Velázquez, os verde-rubros caíram aos pés do Varzim, também na 3.ª eliminatória, mas no desempate através das grandes penalidades (2-2 após o prolongamento).

Em 2020/2021 foi afastado, nos Barreiros, pelo Estoril Praia, então na II Liga. Os madeirenses perderam por 3-1 após prolongamento.

Mas a história recente guarda ainda outro capítulo. Em 2019/2020 o Marítimo foi eliminado pelo Beira-Mar, equipa do Campeonato de Portugal. Foi nas grandes penalidades. O treinador dos aveirenses era Ricardo Sousa, actual técnico do… Mafra.

Contas feitas, os verde-rubros acabam de ser eliminados pela quarta temporada consecutiva por uma equipa de um escalão secundário.